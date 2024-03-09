克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yury Ushakov）表示俄國正在主導為金磚國家（BRICS）創建數位區塊鏈支付系統的計劃。夏柯夫表示，該集團的國家將可以從一個系統中受益，可供政府、企業和一般民眾使用，並表示這將是便捷、節省成本且「不會受到政治影響」（free of politics）的支付系統，也可輕鬆完成跨境貿易結算。

綜合俄羅斯官媒《塔斯社》（TASS）及區塊鏈專業媒體Bitcoin.com 8日報導，俄羅斯正在主導開發基於區塊鏈技術的金磚國家支付系統（BRICS payment system）該系統由巴西、俄羅斯、印度、中國大陸、南非、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國（UAE）、伊朗、埃及和衣索比亞組成。

夏柯夫解釋，這個新系統的目標是提高金磚國家之間支付體系的抗干擾能力，並減少金磚國家對美元的依賴。

在接受《塔斯社》訪問時，夏柯夫表示：「我們認為，建立獨立的金磚支付系統是未來的重要目標，將基於最先進的工具，如數位技術和區塊鏈。」

此外，夏柯夫詳細說明了採用這套系統的目的，必須要能夠：「對政府、普通民眾和企業方便，並且節省成本且不受政治影響。」憑藉這些聲明，夏柯夫暗示將此區塊鏈系統用於零售銷售和服務支付，將其擴展到跨境貿易結算之上。

金磚國家擁有全球45％以上的人口，根據購買力平價計算，占全球36％的的全球GDP。這一假設性的金磚支付系統將是有史以來最大的區塊鏈的支付體系之一，可用於服務數十個國家數億人民。

夏柯夫表示，金磚國家正在積極推動使用國家貨幣進行金磚支付以確保國際交易的進行，正如去年金磚峰會所商定的。