世界智慧財產權組織（WIPO）7日發布數據表示，2023年中國大陸和美國仍是國際專利體系的兩大主要來源，但跨境專利申請量均較2022年同期下降。同時，印度、土耳其和韓國申請量已連續三年成長。
數據顯示，2023年透過《專利合作條約》（PCT）體系送出的申請總量為27.26萬件，較2022年下降1.8％，是14年來首次出現下降。
其中，中國大陸仍是PCT申請中數量最多的來源國，申請多達6.96萬件，相比2022年微幅下降0.6％，是2002年以來首次下跌。 美國申請量位居第二，有5.56萬件，較2022年下降5.3％。
在前15名的國家中，印度和土耳其的申請量成長最快，兩國分別成長44.6％和8.5％。
就申請專利的公司而言，中國大陸的華為技術有限公司的申請量仍位居榜首，在2023年發布6494件申請，比前一年減少1195件。韓國的三星電子則以3924件位居第二，緊隨其後的是美國的高通公司（Qualcomm，3,410件）、日本的三菱電機（2152件）和中國大陸的京東方科技（1988件）。
在教育領域之中，美國加州大學仍然是最大的申請者，在2023年發布531件申請。 中國大陸蘇州大學以332件位居第二，其次是美國德州大學系統（217件）、中國大陸清華大學（209件）和美國史丹佛大學（180件）。
若按照領域分門別類，電腦技術在已發表的申請中佔比最高，為10.2％。 其次是數位通訊（9.4％）、電氣機械（7.9％）、醫療技術（6.7％）和製藥（4.7％）。上述五個領域的申請量約佔2023年已公佈申請總量的40％。電腦科技在連續七年出現年增長後，在2023年下降了3.4％。 同樣，數位通訊在2023年也下降了2.1％，這是自2019年以來首次下降。
世界智慧財產權組織總幹事鄧鴻森認為，較高利率和經濟不確定性為2023年的創新活動蒙上了一層陰影，但他預計2024年通膨率將下降，加之印度、東南亞等地區可能出現更多創新投資，為今年恢復申請量的可能性創造有利條件。
鄧鴻森強調，長期趨勢表明，對智慧財產權的使用正在穩步增長，並隨著世界各國經濟的發展而向全球擴展。他重申，智慧財產權組織致力於促進全球普及使用，特別是對於那些在智慧財產權領域歷來代表性不足的群體，如中小企業、青年和女性。
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