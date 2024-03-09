世上有一群人喜歡裸泳、享受光著身子曬太陽的感覺，除了為數不多的天體海灘，「天體郵輪」是另一項選擇。美國德州一家旅遊公司早在1990年起就開始經營「不穿衣服的乘客」包船服務，最近一名男子在社群平台分享「2000人海上天體營」7天之旅經歷，乘船規則比想像中來得多，不是上船了脫光衣服那麼簡單，讓這種另類郵輪再度成為網友熱議的旅遊話題。

綜合英國《獨立報》、《每日郵報》報導，最近網路論壇Reddit出現一篇匿名用戶自述，最近終於完成生平第一次「天體郵輪」航行，引發用戶熱烈提問。這名67歲的男子熱愛旅行，日前與61歲的妻子一同參加德州「必裸」（Bare Necessities）公司從佛州坦帕（Tempa）出發的7天行程，展開天體郵輪初體驗。

郵輪沿途停靠墨西哥、宏都拉斯，循原路返回坦帕。乘客在郵輪即將離開公海水域之前就必須穿上衣服，在上述兩國靠港下船遊歷期間也必須適當著裝。結束陸上觀光返回船上，郵輪離港之後大約30分鐘，船長會發布「可以脫衣」的公告。

這名男子表示，天體郵輪的獨特優點是「行李輕便」，帶出門的衣物量不多，但旅客還是得準備一些衣服帶上船，否則恐怕得餓肚子。基於衛生與安全考量，所有乘客必須穿衣服才可進入船上的主要餐廳與其他主題餐廳。誰是船員、誰是乘客很容易分辨，工作人員都穿著衣服，「除了一對在劇場表演的男女」。

天體郵輪乘客在公海航行期間可以赤身露體在船上活動，但進入餐廳用餐必須適當著裝。圖為一般郵輪景象。（示意圖：shutterstock／達志）

他說，船上到處都有乾淨的毛巾，因為光著屁股的旅客必須坐在毛巾上面。在船上走路必須穿鞋，「不過有些人還是打光腳」，吃晚餐時「人人都穿夾腳拖或涼鞋」。為了保護隱私，船上禁止拍照攝影，「相較於天體海灘，在天體郵輪的隱私憂慮少很多，幾乎沒有人會把手機帶出艙房」。

最令網友好奇的莫過於參加天體郵輪行程的遊客是什麼樣的人。這名男子說，年輕夫妻比較少，大多數人年齡較長，50歲至70歲為主。男同志很多，依我觀察，女同志很少，但大家都很自在」。有趣的是，有些人白天光著身子，到了晚上反而會穿上衣服，有些衣著普通，有些裝束性感。

船上乘客身材是否養眼？這名男子強調，船上氣氛並不「浪蕩鹹濕」，乘客都是很有經驗的天體主義人士，搭乘天體郵輪是為了享受天體環境，「而且郵輪旅客往往都愛吃美食、喜歡發懶，所以大塊頭還不少」，60%身材沒有吸引力，20%屬於養眼等級。他搭乘的這趟郵輪乘客以美國人為主，也有歐洲人、澳洲人。

這名男子總結整趟旅程經驗表示，他與妻子都很滿意，但可能不會有下一次，因為還有其他有趣的地方等著造訪。