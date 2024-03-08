日本三大車商豐田、本田與日產已於8日陸續公布2月在中國大陸境內的新車銷量。由於今年2月涵蓋春節連續假期，三家車商銷量均較2023年同期大幅下滑。然而，剔除季節因素影響後，銷售狀況也受制於中國大陸當地純電動汽車（EV）廠商崛起，日本各車廠於中國大陸未來仍是一場苦戰。
數據指出，豐田汽車2月在中國大陸電動汽車銷量為83300輛，較2023年同期減少35.7％，6個月以來首見頹勢。其中定位較為高檔的LEXUS系列占9200輛，較2023年同期下降9.6％。本田則為45498輛，相較2023年同期減少38.6％，日產汽車減少30.3％至41824輛。
據日媒共同社數據，1月三家車商銷量均大幅增加。將春節連假對銷售的影響平均調整至1月及2月後，豐田較2023年同期下降0.6％，本田上升5.9％，日產也下降0.1％。
電動車等新能源汽車迅速搶佔中國大陸汽車市場，加上車商競爭激烈，各家紛紛打價格戰削低價格。本田公關負責人針對銷量下降一事回應：「本公司使用新能源的產品較少，但（行業內）降價趨勢持續不斷，整體環境益發嚴峻」。
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