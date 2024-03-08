據新華社報導，首隻在俄羅斯出生的大熊貓「喀秋莎」8日在莫斯科動物園與公眾首次見面。當天一早，莫斯科動物園熊貓館外已經排起長隊，除了莫斯科本地居民外，還有從外地趕來的遊客。為了能一睹「喀秋莎」的風采，他們已經等待多時。

據介紹，「喀秋莎」出生後一直和母親「丁丁」生活在非展覽區。隨著「喀秋莎」越來越活躍，園方決定讓她和「丁丁」進入新的、更大的室內館舍，裡面搭建了很多用於攀爬、休息的木架。

莫斯科動物園園長阿庫洛娃接受記者採訪時說，目前「喀秋莎」已經6個半月了，體重16.5公斤，體長100釐米。新館舍開放後，「喀秋莎」起初並不願意離開原來的居所，最近越來越習慣在新館舍裡活動，夜間甚至會爬到最高的木架上睡覺。「顯然，她已經準備好與我們的遊客見面。」

2023年8月24日，旅俄大熊貓「丁丁」首誕幼崽，為雌性。這是在俄羅斯出生的首隻大熊貓幼崽。12月2日，大熊貓幼崽出生滿100天之際，莫斯科市開啟為其選名的網絡投票活動，莫斯科市市長索比亞寧今年1月3日在社交媒體發文說，經過投票，旅俄大熊貓幼崽的名字選定為「喀秋莎」。