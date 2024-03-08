據共同社報導，在日本神戶市兵庫區的三菱重工業公司神戶造船所，8日舉行了海上自衛隊潛艦「迅鯨號」交付儀式和展示入列自衛隊的自衛艦旗授予儀式。「迅鯨號」為日本大鯨級潛艦3號艦，將部署於神奈川縣橫須賀市的橫須賀基地。

日本海上自衛隊稱，「迅鯨號」標準排水量約3000噸、全長84公尺、寬度9.1公尺，為日本國內最大級別，建造費約達699億日圓（約新台幣144億元）。該潛艦採用探查能力比以往更高的聲納，移動時的靜音性也高。艦上人員約為70人，配備了女性專用寢室。

三菱重工及防衛省相關人士等約300人出席儀式。船員配合樂隊演奏搭乘。防衛省事務次官增田和夫在訓示中提及中國大陸軍力增強以及俄羅斯進攻烏克蘭，表示「在嚴峻的安保環境下，對迅鯨的期待極大。希望它強有力地引領我國潛艦部隊。」

「迅鯨號」有6具魚雷管，配備89式魚雷的後繼型18式魚雷，這種魚雷發射管也能搭載UGM-84 Harpoon Block II魚叉潛射反艦飛彈，魚叉飛彈射程約248公里，若對陸地射擊，也具有對敵基地攻擊能力。