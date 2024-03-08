連鎖健身事業柏文（8462）因疫後會員人數繼續增加，推升「健身及娛樂服務收入」持續成長，2月合併營業收入3.51億元，創同期歷史新高，年增率12.36％， 前二月累計營收7.39億元、年增 23.3％。
展望後市，柏文以穩健的腳步持續於全台灣布建據點，2024年規劃至少新增九處「健身工廠」營運據點，第一季，「健身工廠」台中市景賢廠、台南市永康廠及澎湖縣馬公廠分別於 1月2月及3月開幕，第二季預計有高雄市鳳西廠、台北市萬隆廠及台中市新據點等三家新廠館投入營運，挹注今年新店成長動能。此外，歡慶柏文健康事業股票上市五週年！「健身工廠」推出多項體驗、入會及教練課程的優惠活動，持續衝年營收及獲利的大成長。
依據教育部體育署委託世新大學執行的「民國 112 年運動現況調查」資料顯示，各縣市民眾運動人口比例從2022年81.8％提高至2023年82.6％，疫後民眾的運動風氣更高，健身消費需求成長趨勢明確。柏文旗下「健身工廠」會員人數亦受惠於健身需求日增，2024年2月會員人數持續增加，自2022年5月起已經連續21個月增長。而柏文3月將迎接一波春節長假後的運動健身熱潮。
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