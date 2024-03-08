塑膠射出成型機大廠富強鑫8日公布，2月及前二月營收雙雙下滑，主因是農曆過年，工作天數減少，加上適逢設備產業出貨淡季所致。富強鑫表示，富強鑫目前在手訂單金額較年初增加32％，對今年營運有正面挹注。
富強鑫2月合併營收1.22億元，月減61.58％、年減幅55.06％；前二月合併營收4.38億元，年減8.09％。富強鑫表示，因2月適逢農曆春節長假、工作天數較少，又是設備產業傳統出貨淡季，致使2月營收衰退。
富強鑫指出，目前各產業企業對大環境景氣動向仍審慎看待，連帶資本支出投入也較為保守。富強鑫身為產業景氣風向球，觀察近3月接單情形，已感受到接單有逐步回溫的跡象，尤其是汽車零配件、運動產業、食品包裝等主要產業客戶對水平對射機、全電、超大型二板式多色機等多款塑膠成型機都有需求，促使富強鑫目前在手訂單金額今年初增加32％，有望對營運帶來正面挹注。
富強鑫強調，富強鑫順應全球2050淨零碳排政策，除領先同業成立「綠色創鑫專案小組」，推動以富強鑫為中心廠並協同水平、垂直供應鏈業者，建立1＋10「低碳塑膠射出生態系」科專計畫。富強鑫鎖定兩大趨勢，一是綠色替代材料及成型新技術，其次是以塑代鋼、以塑代木、以塑代玻璃等永續材料或改善產品生命週期，追求節能減碳的實績。
富強鑫表示，隨著各國政府紛紛禁售燃油車，電動車市場成長發展情勢，富強鑫看好車用的大型機台生產與銷售，投資興建的寧波杭州灣新廠進入試產階段，加上台灣、印度等區產能，可為富強鑫今年整體營運增添新動能。
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