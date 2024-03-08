軒郁國際（6703）因美妝與保健品牌營收貢獻雙雙成長，去年營收29.74億元，年增74％，創歷史新高，稅後淨利4億元，年成長120％，EPS 14.66元。董事會通過擬配發現金12.46元、股票0.55元，合計發放13.01元股利。

軒郁國際表示，去年美容保養取得5項全新發明專利，並獲6項國際發明大獎，挹注新成長動能。

生技保健部分，旗下新普利未來生技中心研發多年，具減少心肌細胞凋亡之專利乳酸菌已取得6項國際發明大獎，未來將此專利發明商品化，為集團提供全新成長動能。

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