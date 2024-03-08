由於台彩3月5日公告大樂透頭獎、貳獎都槓龜，截至目前大樂透已連續8期槓龜，今（3月8日）頭獎上看2.7億元。

大樂透113000033期今（3月8日）開獎，40、26、29、27、07、36，特別號32。由小到大：07、26、27、29、36、40，特別號32。

今彩539：15、36、11、08、20。由小到大：08、11、15、20、36。

3星彩：797。

4星彩：0319。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。

大樂透頭獎連六槓 上看2.1億元 中秋百萬紅包剩45組
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