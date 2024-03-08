龍年全台出國熱，國際機場經濟圈倍受矚目，航空城大園客運園區掀置產潮，新北移居熱潮第一棧［耀承璽閱］主推菁英升級版37坪正3房，年輕買房出手幸運抽［馬爾地夫雙人來回機票］，當日下訂再加碼20萬豪禮福袋福氣龍厚禮。

桃園重大建設持續如火如荼地展開，包含台灣有史以來最大開發案「桃園航空城」全面啟動，受惠於航空城重量級大利多推升「客運園區」成為北台灣炙手可熱的房市燙金區域。

隨著「航空城」全面啟動，距離青埔車程10分鐘、「客運園區」不僅受惠「航空城」利多，還承接青埔外溢買盤，吸引眾多品牌建商推案及國際企業進駐熱區，房市爆發力充足，被喻為繼青埔後的「桃園下一個房市黑馬」，也是桃園六大重劃區中擁有親民房價及強大願景的補漲區。

「耀承璽閱」位於客運園區第一環，近距雙語學區300米絕佳立地優勢，到機場只要10分鐘，還可經由A15、國二甲、台61等幹道暢行桃園各地，輕鬆串連中壢、台北、新竹，交通便利性無可取代。

位居金脈大道20米環區西路「耀承璽閱」盡享3座埤塘公園和萬坪森林公園，出門潮音國小、大園國中提供9年雙語教育，與青埔高鐵特區、大園市區共享繁華生活機能，環境相當宜居。

「耀承璽閱」擁雙面大街廓雙子星地標，住享永久綠意景觀，規劃四併雙梯及戶戶邊間經典之作，嚴選全球精品日本TOTO衛浴、德國BWT淨水器、KRONOTEX木地板、SAKURA櫻花廚具、WAFERLOCK電子鎖、CHINHONG氣密窗等國際規格設備，菁英升級3版7坪正3房，豪華旗艦格局擁有近5坪國王臥室，女王大衣帽間及雙衛浴全開窗，空間更大 一價享多更多，為家人值得選更好，讓年輕有薪一定買得起，高速移居圓夢「耀承璽閱」成為翻轉人生的起漲點。接待會館：大園區大觀路680號對面，貴賓專線：03-385-1666。