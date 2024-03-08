面對美國對中國半導體嚴加防堵，外媒引述消息人士透露，中國籌備逾人民幣（下同）2,000億元國家集成電路產業投資基金（簡稱大基金）第三期，以加速開發尖端技術，應對美國阻止其崛起的作為。
外媒報導，大基金第三期的大部分資金預計將來自地方政府、城投公司和國企，中央政府將只出資一小部分。消息指出，中國現在的目標是調動全國稀缺的資金用於重大項目，這是中國國家主席習近平「舉全國之力」的關鍵要素。
第三期基金將在「基金中的基金」的結構下，作為母基金投資其他普通合夥人管理的三到四個基金，以實現交易來源和投資策略的多元化。消息指出，第三期基金也會參與直接投資項目，而有關募資的談判仍在進行中，可能需要數月時間才能完成。
大基金一、二期成立時間約相隔五年，大基金二期成立至今也近四年。投資項目上，大基金一期著重設計、加工、封測等環節，重點投資如中芯國際等代工巨頭。二期投資焦點逐漸朝設備與材料等上游端轉移，中微公司蝕刻設備期間就有技術突破；三期則可能更加重對設備不足層面進行投資。
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