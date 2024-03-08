當AI浪潮席捲全球，串聯內湖科技園區到南港軟體園區的板南線，可說是科技園區金脈軸線備受矚目，板南線起站「頂埔站」未來還有捷運三鶯線交會優勢，帶動北北桃千萬人生活圈，正朝2025年完工大步邁進。

頂埔站複製南港展覽館站成功經驗，緊鄰捷運站的「運校重劃區」約3年前開始推案，純住宅規劃優勢，不像其他重劃區需等待捷運站開通或大舉開發建設，交通就享有雙捷運優勢，開車則可上國道3土城交流道或台65線，中央路四段搭乘多班公車聯外便捷，主幹道商家林立機能完善，採買可至全聯、頂埔黃昏市場等，距離海山商圈也不遠。

頂埔站周邊本為鴻海總部等電子、高科技產業集聚的產業園區，加上未來華南金控、國泰人壽、中華工程、皇翔公辦都更、花王印刷、勝仁針織等多達約20家大小廠辦陸續改建完工或興建中，原有土城工業區轉型為AI科技產業園區，勢必帶來一波高科技就業人潮，未來發展潛力強大，成為近年土城房市最亮眼的推案熱區，新案房價直上6字頭大關。

頂埔站不僅坐收捷運完工前強大增值動能，更擁有新北市高升學率「土城國中」明星學區，讓下一代贏在起跑點，本區最受矚目個案「耀承一品」散步三分鐘抵達頂埔捷運站，由新銳品牌建築家「耀承建設」傾力擘建中，入主人生升級第一棧，尊榮進階＜正三房31坪總價1958萬起含平面車位＞，外觀基座採用高級崗石打造，導入防疫頂級電梯、TOTO頂級衛浴、德國太格木地板與BWT淨水系統等德日工藝極上家居，防水5年安心保固，安心購屋有保障。

千金買房萬金買鄰，「耀承一品」限量國際精品宅，獲得鴻海等科技大廠新貴、金融業、航空業、醫師、公教等菁英家庭青睞，全區齊質單純鄰里最無價，席次越來越稀有，稀有精緻格局正3房31坪超值價1958萬起含平面大車位一次購足，戶戶格局方正，一層五戶雙電梯，鬧中取靜超大棟距，客廳達3米1大面寬，享受舒適尺度完美空間、邊間採光等名宅基因優勢。另外推薦稀有露臺戶贈大禮包「價值30萬北歐極光雙人旅」，敬請把握頂埔站起漲時刻，入主板南線首棧贏在未來。接待會館：新北市土城區大暖路108號旁，禮賓專線：02-2268-0111。