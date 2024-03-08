硬式隱形眼鏡製造廠亨泰光學（6747）受惠開學前旺季效益，2月台灣與中國大陸OK鏡出貨金額月增34％，加上東南亞通路布局效益逐步顯現 ，推升2月營收0.66億元，月增23.01％。

亨泰光表示，目前除透過子公司杭州亨泰視覺科技有限公司，向中國大陸國家食品藥品監督管理局進行自製OK鏡的取證作業；持續拓展亞太地區各項視光產品銷售通路，前二月包含馬來西亞子公司、澳洲子公司及越南、菲律賓等地區銷售業績開始提升。預估隨各地通路布局銷售規模經濟逐步顯現，營運可望蓄勢更上層樓。

亨泰光為第三類醫療器材製造廠，在中國大陸地區唯一擁有兩張角膜塑型鏡上市許可的台灣廠商，公司於兩岸銷售功能型隱形眼鏡，隨著近視管理的剛性需求，積極布局海外版圖。

亨泰光因家長趁開學前陪伴學齡兒童及青少年進行視力檢查，及OK鏡配戴進行近視管理，帶動OK鏡產品在醫院及眼科診所通路的銷售業績。

此外，亨泰光已完成中國大陸旗下高透氧高效設計的邁兒康myOK及經典設計亨泰Hiline，兩大品牌銷售團隊整合，亦推升大陸通路銷售成長動能。

展望後市，亨泰光指出，將持續拓展各項功能性視光產品，包括自主研發的周邊離焦等光學設計；運用多元光學技術，設計並生產各類功能性視光產品，除提升近視管理效果外，還可提升顏色對比與清晰度等視覺表現，且有抗紫外線、抗藍光、抗疲勞效果，進一步拓展各年齡層消費族群，擴大銷售規模與市場佔有率。