合庫金控公布2月自結損益，單月稅後純益14.39億元，年增0.35％，今年前二月單月獲利都呈現正成長；累計前二月稅後純益為35.68億元，年增7.05％，稅後每股純益（EPS）0.23元。除了金控今年前二月單月獲利都呈現正成長，受益於台股熱潮，合庫證券累計稅後純益年增高達1,700％。
合庫金主要獲利來源來自子公司合庫銀2月單月稅後純益12.69億元，年減3.57％，累計前二月稅後純益32.88億元，年增5.18％。
其他子公司部分，合庫證券受益於台股頻開紅盤，2月稅後純益0.56億元，前二月累計稅後純益0.9億元，年增1,700％；合庫資產前兩月累計稅後純益0.51億元，年增8.51％；合庫票券前二月累計稅後純益0.32億元，年增142.67％；合庫人壽前二月累計稅後純益2.35億元，年增20.51％；合庫投信前二月累計稅後純益0.03億元，年增50％。
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