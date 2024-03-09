2020年一份統計報告顯示，全球超過4.62億人患第2型糖尿病，堪稱跨國公衛問題。瑞典一項近25萬人研究顯示，睡眠不足可能會導致罹患第2型糖尿病（type 2 diabetes）機率升高。每晚睡眠少於6小時，罹病風險增16%；每晚睡眠僅3到4小時者，罹病風險高出41%。值得注意的是，即使平時維持良好的飲食習慣，仍不足以完全抵銷長期睡眠不足帶來的負面影響。

英國《每日郵報》、醫療保健新聞網站News Medical報導，瑞典烏普薩拉大學（Uppsala University）團隊追蹤24萬7867名英國人作息與健康狀況，包括飲食習慣、每天睡眠時數（包括小睡）等等。

每天睡眠7到8小時列為正常時數，6小時為「略少」，5小時為「頗少」，3到4小時為「極少」。飲食習慣調查包括是否攝取加工或未經加工的紅肉、蔬菜、水果、魚類等，每周吃加工或未加工紅肉各少於2份、魚肉2份以上，每天吃蔬菜4匙以上、水果2塊以上，就歸類於飲食較為健康的一群，這5類食材得分權重相同，每人得分介於0到5分。

全球好幾億人罹患第二型糖尿病，已成國際公共衛生問題之一。

受試者年齡介於38歲至71歲，均齡60歲，女性略多於男性，94%為白人。睡眠正常者占比略高於75%，20%睡眠略少，4%睡眠頗少，1%睡眠極少。17%飲食得5分，1.5%得1分。

12.5年之內，3.2%（7905人）確診罹患第2型糖尿病。與睡眠正常者相較，每晚睡5小時者患病機率高16%，睡眠3到4小時者高出41%，睡6小時者沒有顯著差異。與飲食最不健康者相較，得分4到5分者罹病風險低了25%。

然而長期睡眠時數太少的人，即使保持健康飲食習慣，罹患第2型糖尿病風險仍會增加。睡眠不足會損害細胞的胰島素敏感性，影響新陳代謝，引起第2行糖尿病，高血糖會導致心臟病、中風，眼睛、腎臟、足部都會發生問題。研究報告作者、烏普薩拉大學睡眠研究員班奈迪克（Christian Benedict）表示，他通常建議大眾優先顧及睡眠，睡足7到9小時的人攝取的熱量較少，對於長期新陳代謝良好有所幫助。

研究團隊表示，睡眠不足與糖尿病罹病風險增加之間的關係仍待進一步研究，然而睡足7到9小時對很多人而言不容易做到，因此有待透過進一步研究訂定降低罹病風險的策略，例如遵循特定飲食習慣、增加運動量。研究成果已於本月5日發表於《美國醫學會期刊》網路開放版（JAMA Network Open）。