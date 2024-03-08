陽明海運呼應2050淨零排放目標，除日常船隊營運積極落實節能措施，岸上據點陸續使用綠電外，為進一步控制船舶每年溫室氣體排放量，陽明海運於2024年3月7日及8日分別在香港及新加坡開始為營運船隊添加海運永續生質燃油，並將在年度船舶燃油消耗量中，逐步添加一定比例之生質燃油，以期在邁向2050淨零目標的過程中，透過使用符合認證之永續燃料，達成排放路徑逐年降低之目標，並藉此提供客戶低碳運輸之服務。

陽明海運以1,805 TEU級貨櫃輪-駿明輪(YM Inception)及6,600TEU級貨櫃輪-鮮明輪(YM Masculinity)作為首批導入生質燃油之船舶，駿明輪及鮮明輪分別配置於日本往返台港泰越航線JTC、以及遠東往返中東航線CGX，透過與海運能源供應商中燃遠邦石油化工有限公司以及KPI OceanConnect合作，使用符合國際永續發展與碳驗證ISCC(International Sustainability & Carbon Certification)製程認證之FAME B24生質燃油，該燃料以脂肪酸甲酯 (Fatty Acid Methyl Ester, FAME)和傳統石化超低硫燃料油(Very Low Sulphur Fuel Oil, VLSFO)混合而成，預計可較傳統燃料減少船舶燃料全生命周期(well-to-wake)碳排放量達20%。

陽明海運董事長鄭貞茂表示，「面對未來越來越多的碳排放監管要求與環境減碳挑戰，本次使用生質燃油為陽明海運在永續路徑上啟動的新里程碑，是邁向淨零碳排過渡時期的選擇之一，雖較傳統燃油成本較高，但陽明海運計劃今年將逐步擴大生質燃油使用量，並持續研究及投資新型替代性能源，有效控制年度碳排總量，以實踐2030年達到相較2018年減少總碳排量20%為目標」。

除了生質燃油導入外，陽明海運目前已採取多項船隊節能減排措施，如現成船節能改裝、大數據分析提升船舶能效、優化船舶航行路線等措施；另新建造之5 艘15,500 TEU 液化天然氣(LNG )雙燃料貨櫃輪預計於2026年起陸續交付，將更有助於減少航運業對環境的影響，促進航運業的永續發展。

陽明海運秉持「企業競爭力與環境的永續並進」精神，扣合企業營運與環境永續之責任，遵循主管機關法令要求，並配合現行航運技術發展，穩健投入企業資源進行各項減碳行動，以呼應氣候變遷治理，與地球環境共創永續未來。