溫差大不同。財政部8日公布出口統計，1、2月對陸出口合計214.06億美元、占比降至31.2％的22年同期新低，對美出口占比達22.6％、寫下24年新高。至於東協雖被美國超車，降至台灣第三大出口地，對東協出口占比19.5％仍創歷年同期新高水準。

前兩月台灣對五大主要出口地區「冷熱不同調」，除了大陸依舊冷颼颼，對日本和歐洲出口則分被電子零組件和運輸及礦產品拖累，反觀對美國和東協出口值同創歷年同期新高。

其中1、2月對美出口合計155.1億美元，年增率53.6％創歷年同期最大增速；對東協前兩月出口133.81億美元、年增25.7％，表現也相當亮眼。財政部分析，對美國和東協出口已維持六到七個月成長走勢，主要是受AI拉貨潮帶動，資通產品前兩月出口東協年增4.6倍、20.7億美元，出口美國則年增1.4倍、55.2億美元。