全家（5903）受惠2月值農曆春節買氣旺挹注，合併營收達79.96億元創同期新高紀錄，年增15.28％，累計1-2月合併營收達163.35億元，較去年同期成長8.08％。

全家指出，綜觀2月份整體營收成長15.3％，主要受惠於春節連假節慶效應，春節假期長達七天，天氣先冷後回溫，帶動出遊人潮，促使泛鮮食與一般商品買氣上揚，年增皆超過兩成，體業績穩健成長。

其中泛鮮食部分，年前主攻開運鮮食話題操作，年後則對應瘦身需求，健康志向系列推出新品，包含蔬食者也能品嚐的飲食調控餐盒，帶動主食類成長近一成五，夯蕃薯、輕食沙拉等買氣亦上揚。把握年節出遊、情人節、元宵燈會等環境議題，連番推出促銷活動，帶動杯裝飲料成長近兩成，最受民眾喜愛的Fami!ce霜淇淋，則以雙口味策略因應年節歡樂氛圍，也帶動成長超過五成。

而對應年後開工、開學需求，集結逾200項早餐型即食商品，推出「早點來全家」活動檔期，帶動飯糰、三明治、麵包等商品成長一成。

展望三月營運，氣溫漸暖，春季鮮食逐步上市，抹茶季新品、聯名鮮食將成為話題重點；因應三月底會員點數到期的兌點優惠活動，將有助會員活絡、驅動營收動能。

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