高力（8996）8日董事會通過去年財報，受惠於主力客戶Bloom Enery拉貨帶動熱能產品出貨大增、板式熱交換器出貨暢旺，去年營收43.3億元、年增52.1％，創下歷史新高；每股純益6.45元，優於前年的3.37元，亦創下歷史新高。

董事會並決議，擬配發4元現金股息，配息率約62％，以8日收盤價288.5元計算，現金殖利率約1.4％。

近年高板式熱交換器、熱能產品出貨，帶動營收、獲利逐年提升，2月營收2.1億元、年減18.3％，累計前二月營收5.3億元、年減7.5％。

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