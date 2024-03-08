王道銀行（O-Bank）8日宣布，推出味全龍聯名卡，結合味全龍吉祥物猛哥威弟與味全龍啦啦隊小龍女部分成員圖像，一次發行五款卡面供卡友選擇，提供味全龍主場球賽快速入場通道和優先購票權，更提供主場門票折扣以及特約商店消費優惠。

王道銀指出，味全龍聯名卡為王道首張職棒主題聯名卡，8日味全龍開季暨聯名卡上市記者會活動中，台北市長蔣萬安、王道銀行董事長駱怡君、味全龍董事長徐文芳、Visa台灣區總經理趙麗芳，以及味全龍球員和啦啦隊皆蒞臨參與。

王道味全龍聯名卡，此次一次推出五款卡面，除提供卡友享味全龍主場球賽快速入場通道，進場看球可快速通關，還提供特殊席位線上購票平日9折、假日95折以及貴賓包廂含餐飲平日6折、假日7折的聯名卡專屬優惠，特殊席位包括限定家庭席、龍星雙人席與龍焰燒烤席。

此外，卡友可享2024年味全龍例行賽主場賽事、季後賽及外地主場優先購票權，同時還可享超優購票優惠，包括2024年味全龍例行賽天母主場賽事內野全票線上購票每張折扣100元，每場限量1,000張，以及經濟區買一送一的現場購票優惠，每場限量200組。且除了賽票優惠之外，持味全龍聯名卡可享現場周邊商品9折、棒球場三樓「棒龍樂園」票價折扣50元、天母球場攤位以及特約商店消費優惠。

王道銀表示，即日起至2024年6月30日，王道銀行還提供新戶限定的限量好禮，於前述活動期間內首次成功開戶並申辦味全龍聯名卡，且持卡一般消費累積金額達2,000元以上，即可獲得味全龍商城購物金200元，消費累積金額達4,000元以上，則可獲得商城購物金400元，滿額回饋最高400元，限量1,000名，每人限領一次；活動期間內，持味全龍聯名卡累積一般消費滿5,000元，另可獲得一次味全龍限量簽名商品抽獎機會，刷越多中獎機會越高。

王道也指出，即日起至2024年7月15日，味全龍聯名卡卡友使用個人專屬連結，推薦朋友首次成功開立O-Bank帳戶並申辦味全龍聯名卡，且被推薦人開戶成功次月底前累積刷卡達100元以上，即可算推薦成功，推薦成功人數超過10名（含）且推薦成功人數排行第一名者，即可獲得味全龍主場10人大小的包廂指定時間使用權。

此外，味全龍聯名卡卡友亦可享王道銀行Visa全卡友優惠。即日起至2024年底，王道銀行Visa卡全卡友透過FunNow APP訂購電影票全票並輸入優惠碼，可立即享有最高68折訂票優惠，且可享線上訂票手續費全額折抵，每月限量1,200組；王道銀行Visa卡全卡友於車麻吉Autopass APP加油，單次刷卡消費滿新台幣500元，可享新台幣50元麻吉幣回饋，每月限量1,500組。