台股連續五天的創高，不只是讓台股高息ETF募集發熱，既有的台股ETF表現更是發光發火、規模遽增、績效長紅頻創紀錄。觀察8日收盤表現包括00919、00923、00927、0050…等26檔台股ETF創新高，其中00919連續13天新高表現創紀錄，且00919今天成交量43.5萬張的歷史天量，同時也創下所有原型台股ETF單日成交量最高紀錄，交投熱絡也讓規模來到1655.28億，晉升第四大台股ETF。
進一步觀察目前各檔台股ETF規模，前五大依序分別為 0050元大台灣50規模3140.88億、0056元大高股息2718.28億、00878國泰永續高股息2664.67億、00919群益台灣精選高息1655.29億、00929復華台灣科技優息1607.53億，以今年來報酬績效來看，00919上漲16.58％表現居冠，其次為0050上漲14.03。
台股連續創新高，難免讓投資人居高思危，台股高息ETF的波動度是相對個股與大盤來的低，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，不失為投資人穩健投資的好選擇。據了解，00919在2022年10月20日以發行價15元上市，一年多來至8日收盤價25.95元，其中經過3次年化配息率10％的配息，今年來報酬16.58％表現出色；而高人氣的主要原因在於00919的穩定持續又透明的高配息政策奏效，加上00919具有平準金機制，讓ETF所領到的高額現金股利，不會因為未來受益人或規模增加而被稀釋，此外，百分百填息率次與不錯的資本利得，息利雙收讓投資人對00919深具信心，因此不斷申購。而00919參與第四次除息最後買進日為3月15日，配息發放日為4月15日。
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