長興（1717）受制全球產業去化庫存、大陸總體經濟不振等因素影響，去年營收424.52億元，年減13.39％，稅後純益15.04億元，年減42.55％，EPS 1.28元；董事會決議配發現金股利0.8元。

長興表示，三大事業出貨穩定成長，將致力優化產品組合、積極開發海外市場，今年營運持穩偏樂觀。其中，合成樹脂與特用材料將提高產品附加價值，優化產品組合，並積極開發東南亞、北美、印度等市場。

電子材料則預期隨著PCB產業恢復成長，乾膜光阻出貨量可望回升，精密機械部門亦將拓展應用領域如半導體封裝等，在ABF載板設備外，創造精密機械部門更大的成長空間。

長興是亞洲最大合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商；產品包括合成樹脂、電子化學材料、特用材料。其中，PCB相關電子材料則有乾膜光阻劑（DF）、銅箔基板（CCL），生產基地遍及台灣、中國大陸、美國、泰國、日本、馬來西亞、義大利等共25個，除在高雄、蘇州設立研發中心之外，也在北京以及大陸7個廠內配置實驗室，開發高端產品應用。

長興去年合成樹脂營收比52.1％、電子材料營收比26.4％、特用材料20.9％。其中合成樹脂出貨領先回穩，部門營收僅較上一年微幅減少，電子材料與特用材料則受電子產業復甦落後影響，部門營收與上一年落差較為顯著。

在電子產業庫存陸續回到健康水準之後，長興三大事業部門去年第四季起均已逐漸脫離底部，出貨步入穩定成長。