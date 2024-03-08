台股今日一度來到2萬大關，創歷史新高紀錄，加上聯準會升息即將告終，不確定性已大幅下降，美國也迎來金髮女孩經濟環境 ，AI巨頭逆勢撐盤，更是帶動台股上漲，股市多頭行情有望延續。
「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，隨著ChatGPT應用崛起，AI技術逐漸走進大眾生活，催生龐大市場需求。AI熱潮為台灣半導體產業注入強勁動能。
今年以來全球許多股市的上漲與AI發展密切相關，尤其是聚焦於科技及半導體的指數。日本半導體指數漲幅達到35％，費城半導體指數也有近24％的上漲。台灣加權指數累計漲幅10.3％，雖略低於前者，但整體來說表現依舊亮眼。
張榮仁強調，AI技術已經開始成為提升企業效率和獲利的關鍵因素，其影響力將可媲美另一次工業革命。Meta、Google、Microsoft和Apple等科技巨頭大規模投資以爭奪市場主導地位，預計到2025年，這些公司的資本支出將從2023年的987億美元達到2025年的1,384億美元，AI勢頭有望延續。
此外，不管未來誰在AI領域當家作主，這場運算力的軍備競賽都直接有利於與GPU習習相關的半導體產業，而台灣身為製造GPU晶片技術最先進、成熟的國家，理所當然撐起量產硬體設備的重擔。GPU設計廠的需求幾乎就是在為台灣半導體產業未來的獲利成長背書，2024年及2025年的獲利成長預估將達到32％及23％。
張榮仁進一步指出，全球半導體產業鏈環環相扣，因此台灣股市與費城半導體指數近年走勢非常接近。費城半導體指數形同台股的前哨站，隨著費城半導體攀升，台股勢必還有上漲空間。尤其為了因應市場湧現的運算力需求，輝達、超微等GPU設計廠大幅增加研發費用，幾乎是為台灣半導體產業未來的獲利成長背書。
預期台灣將持續受惠AI題材，投資人絕不能錯過這波機會財，張榮仁建議，投資人不妨抓住這波台股2萬浪潮，充分利用「鉅亨買基金」的全站基金終身0手續費的好康，趁勢佈局台股基金，掌握市場脈動，享受投資優勢，為自己提早累積財富。
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