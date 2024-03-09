英國下議院「公共帳目委員會」（public accounts committee）報告指出，國防部預算與裝備需求之間的「最大負擔差距」達到12年來最高，十年裝備計劃經費超過12.2兆新台幣，將會帶來的巨大財政赤字，相當不切實際，公共賬目委員會的檢討報告於本週五（8日）公佈，先前英國政府在2024年預算中選擇不再為軍方增加額外資金。

據美國《防務新聞》（Defense News）8日報導，該委員會發現，英國國防部去年底發布的為期10年的裝備計劃，自2023年開始，將產生169億英鎊（約新台幣6802億元）的財政赤字。而且，如果對各個軍種都採用相同的方法來評估其裝備需求成本，這個赤字可能進一步再增加120億英鎊（約新台幣4830億元）來到290億英鎊（約新台幣1.16兆）。

該委員會每年審查10年國防裝備計劃，監督政府如何使用納稅人的錢，該委員會一直對國防部的裝備計劃的到底切不切實際抱持懷疑態度，但最新報告特別抓出來批評。

根據2023年3月31日的制定的10年計劃，國防部將在接下來的10年到2033年間將裝備預算定為2886億英鎊（約新台幣11.6兆），比2022年的數字增加463億英鎊（約新台幣1.86兆）。

如果要滿足各個軍種的裝備需求的話，那字可能會增加290億英鎊，如果各個單獨的武裝服務在評估其裝備需求成本時保持一致的話

委員會報告指出：「結果，預測成本增加了657億英鎊（約新台幣2.64兆），達到3055億英鎊（約新台幣12.2兆），導致國防部的能力需求和可用預算之間出現了290億英鎊的赤字，」