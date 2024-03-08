台新金控（2887）8日公布合併自結業績，2月自結稅後純益16.5億元，較上年同月減少11.3％，前二月稅後純益36.4億元，則年增10.6％，每股稅後盈餘（EPS）為0.27元，同樣高於去年同期0.24元。
子公司方面，台新銀行2月稅後純益12.4億元，年減8.8％，前二月稅後純益為30.9億元，年增5.8％，台新銀核心業務獲利動能持續穩健；台新銀資產品質維持穩健，截至2月底逾放比為0.1％，備抵呆帳覆蓋率為1,279.4％。
台新證券2月稅後純益2.3億元，較上月成長，主因證券市場指數上漲及公司操作績效提升，使公司營業證券處分及評價利益上升，但較去年同月下滑17.9％；前二月稅後純益3.4億元，較去年同期微幅下滑8.1％，主因國際情勢變動等影響，使公司營業證券處分利益較去年微幅下降。
台新人壽2月稅後純益維持正數的0.9億元，主因來自股票資本利得，但相較去年同期下滑43.75％；前二月稅後純益6.2億元，則較去年同期大增675％，主因今年股票資本利得及兌換利益助陣。
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