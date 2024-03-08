國泰金8日公布2024年2月自結獲利，2024年2月稅後淨利達109.9億元，拿下金控獲利王，前二月累計稅後淨利203.9億元，今年以來各子公司核心業務動能強健，獲利表現亮眼，國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利續創歷史新高紀錄。
國泰人壽2月稅後淨利75.2億元，累計稅後淨利122.4億元，主要反映資本利得及經常性收益挹注。今年以來金融市場回暖，公司投資操作平穩，保險本業營運穩健，整體財務表現亮眼。2月初年度保費及初年度等價保費分別為57億元及36億元。
2月受惠美國企業財報獲利表現優於市場預期，激勵股市大幅上漲，國泰人壽掌握波段操作，伺機實現資本利得；另市場修正對Fed降息之預期，帶動美元反彈，台幣兌美元單月貶值0.9％，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，加以經常性收益持續挹注，帶動整體獲利表現。在資本方面，2月淨值比逾8％，RBC亦遠高於300％，資本水準維持強健，清償能力無虞。
國泰世華獲利續創新高。國泰世華銀行2月稅後淨利31.5億元，累計稅後淨利71.2億元，年成長15％。升息循環帶動外幣商品利率走升，持續佈建外幣有價證券部位，帶動淨利收穩定成長；受惠基金及長年期繳保險商品銷量上升，財富管理收益成長動能強勁，信用卡簽帳金額亦穩步增加，帶動整體淨手收大幅成長。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數逾600萬張，動卡率亦表現良好。截至2月底逾放比率為0.12％，備抵呆帳覆蓋率為1370％，資產品質維持穩健。
國泰產險簽單保費維持雙位數成長，各險獲利穩定成長。國泰產險2月份稅後淨利1.0億元，累計稅後淨利較去年同期大幅成長47％達5.6億元，為歷年同期次高紀錄。險種經營方面，佔比最大之車險業務，持續傳遞完整保障理念，嚴控核保品質，新、續件業務穩定成長，累計簽單保費年成長14％；商業險受惠於持續聚焦成長性產業，引進良質業務，各險累計簽單保費皆有雙位數的成長。國泰產險持續優化數位服務體驗，網路投保會員人數穩定成長，元月單月保費首度突破億元，累計前2月網路投保業務年成長64％。
國泰證券2月稅後淨利2.2億元，累計稅後淨利5.4億元，年成長98％並創下同期獲利歷史新高，主要因市場對FED降息預期樂觀看待及AI相關題材持續發酵，帶動整體台股市場活絡。
國泰投信2月稅後淨利2.0億元，累計稅後淨利3.8億元，較去年同期成長69％，總管理資產規模穩居市場第一達新台幣1.76兆元，續創歷史新高。2月全球股市在AI與半導體族群等科技類股帶動下，持續強勁漲勢，投資人積極買進股票型基金與ETF。
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