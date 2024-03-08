美國聯準會確認今年會降息後，美債殖利率與美元指數雙雙滑落，8日外資熱錢大量湧入，台北股匯終於一起衝高，台股早盤一度衝破2萬點，收盤再創新高，新台幣兌美元開盤即勁揚1角，終場順利重返31.4元價位，外匯交易員認為，美元指數多頭終於出現鬆動，新台幣走升條件已逐步成形。

新台幣8日強升9.8分、收在31.438元，創2月21日以來近三周新高收盤價，總成交量16.845億美元。本周新台幣一路測試突破31.5元關卡，在此價位上方橫向盤整，最終隨美元回落，新台幣順利回到31.4元，整周合計升值1.68角或0.53％，周線終止連四黑。

根據央行統計，美元指數續跌0.37％，8日主要亞幣全面強升，韓元狂漲0.84％、新台幣及星幣各升0.31％、人民幣升0.13％、日圓升0.04％。

匯銀主管表示，「外資進來了！」，整體匯入量能不小，至少占總成交量一半以上，主要反映兩大因素，其一是鮑爾談話後美元跌落，先前美元一路支撐在103以上，現已順勢掉到102.7左右區間，後續就看非農就業數據表現，但應不會有太意外，「美元下跌趨勢已現」，外資開始調整投資部位，熱錢逐步回流新興市場。

其二是「台股世界強」，匯銀主管指出，短線來看，隨台股觸及兩萬點後，刷新歷史紀錄，後續AI題材繼續帶動，相關硬體實際營收有跟上，預估外資應會繼續匯入，「錢會一直進來」，台股帶動新台幣上漲可期。

外匯交易員指出，匯市短期先看本周非農就業數據，拉長時間則要關注台海地緣局勢，近期大陸官方將和平統一選項移除，此議題在國內雖已習慣，但在外資眼中看來很驚悚，後續要觀望美中關係是否修復，以及雙方衝突趨緩，將是外資熱錢穩步回流關鍵。

交易員強調，新台幣雖已出現升值條件，開始從先前盤整在31.5元慢慢突破小區間，但要實際有感升值，「還是要看外資臉色」，除了觀察地緣局勢，股市逢高也使市場恐懼情緒升溫，可能會出現獲利了結賣壓，外資也不一定持續匯入，預計短線仍會在31.5元下方測試，第一關31.4元若升破，第二關將是挑戰31.350元。