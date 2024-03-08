去年房市先冷後熱，不過持續升溫的買氣，帶動全台房仲業營業額達833億元，雖呈現連兩年衰退、且年減4.2％，但也創下了自2021年起連續三年突破800億元大關的紀錄，房仲業營業規模幾乎是景氣最低迷的2016年一倍以上。

根據財政部統計顯示，上波房市景氣高點2013年房仲業營業額為614億元，而在房地合一稅實施的2016年營業額萎縮至377億元，不過隨著房市景氣自谷底翻揚、買氣復甦加速，往後五年至2021年每年都維持雙位數成長，其中2020年年增率更高達30.6％，2021年則創下了887億元歷史新高。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，此後政府端出諸多打炒房政策發威，市場交易降溫，市場主力轉由自用、長期置產撐盤，買賣移轉棟數也從近年高峰的34.8萬棟滑落至去年的30.7萬棟，房仲業營業額也連二年呈現個位數下滑，不過均維持在800億元以上。

以各縣市房仲業營業額來看，雖整體營收減少4.2％，但仍有部分縣市逆勢成長，其中，嘉義縣成長58.2％最多，其次則是基隆市年增14.1％，新北市、桃園市、苗栗縣、雲林縣與台東縣則年增2.5％至6.9％之間。

陳金萍表示，房仲業營業額與區域房市買氣高度正相關，交通機能佳、剛性需求穩定、重大建設與開發加持的地區帶動房仲業規模成長。

如新北、桃園與基隆受惠於北北基桃生活圈TPASS上路，通勤族由台北市外溢到周邊衛星城市購屋，需求穩定下讓房市交易量增，嘉義縣、苗栗縣與雲林縣則具備重大建設題材與產業進駐等效應，讓市場看好區域房市發展，推升房市表現。

不過如近年房市火熱的台南、高雄二都，以新竹及市、宜蘭、花蓮在房價高漲、市場投資氣氛冷卻下，房仲業營收都有逾一成的衰退。