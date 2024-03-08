保瑞（6472）董事長盛保熙表示，今年藥品銷售與專業藥品代工(CDMO)業務正向看待。CDMO業務有15個以上產品進入取證後的商業量產，會是「較高的雙位數成長」；其中首個美國量產產品，就是台新藥 （6838）眼藥產品，預計年中上市，是第一個打造國際平台與台灣廠商攜手銷美的指標案。
此外，1月宣布併入的Upsher-Smith，公平會審議最快3、4月有結果，對產品線及短中期綜效樂觀，在當前國際生醫併購仍偏買方市場下，還有能力再啟動1-2個併購案。
盛保熙指出，儘管子公司安成藥的胃食道逆流用藥有新競爭對手加入，產品營收會略微下修，不過安成藥併購的6個品牌藥陸續上市，搭配既有產品線中「中磅」級產品獲證上市，後續還會併入新的品牌藥，可望彌補胃食道逆流用藥衰退缺口，加上CDMO業務持穩放量成長，整體營運正向看待。
盛保熙說，CDMO過往維持穩定雙位數成長，是公司基石，但要高雙位數成長仍需透過併購。年初併購的美國藥廠Upsher-Smith擁有近200張藥證，其中包含68個產品，當中有很令人驚豔產品，併入後集團會有計畫把餅做大，而CDMO產能也會一下增加三成，並擁有自有物流與特殊通路，另如保瑞原有的KCL低血鉀用藥、賀爾蒙類用藥有機會借重其特殊通路，都是可見綜效利基。
盛保熙認為，現在全球尋求買主的生醫藥廠還是很多，其中不乏帳上現金高於市值的個案，但因高利率與AI科技業等資金排擠效應，很多生技業還是面臨拿不到錢的窘境，亟欲尋求併購。以保瑞現有的資源與能量，併下Upsher-Smith後，還有能力再啟動1-2個併購案；不過，即便保瑞很想擴張美國大分子藥物CDMO的商業量產規模，或跨足針劑，目前還未看到價格合理、品質也佳的標的。
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