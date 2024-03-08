鳳凰旅行社（5706）擺脫疫情低谷，全球跨境旅遊需求大幅翻揚，配合航空公司航班恢復，各線產品逐步上架，疫後首營收恢復至疫情前7成以上，2023年合併營收22億元、年增986.78％，營業利益1.83億元、增幅408.57％，合併營業外收支淨收入為0.32億元、增幅為11.46％，淨利歸屬母公司業主1.78億元，每股稅後純益2.44元。董事會通過分派股利，擬配發每股現金股利2元、股票股利1元，保持上市櫃23年以來連續發放股利。公司將於6月07日召開股東常會。
展望後市，國境開放後出國旅遊需求強勁復甦，法人看好鳳凰營運動能持續升溫，營收逐季成長可期。
疫後全球觀光產業大復甦，世界觀光組織統計，2023年全球國際入境旅客達13億人次，為把握商機，鳳鳳擬訂2024年年度五大營運方向：
1.持續增才，補充人力需求。
2.增加機位取得，因應市場需求。除加強各路線系列團體機位取得，並彈性增加個人機位擴大團體人數。同時爭取包機合作機會，以增加團位供給，目前已上架日本鳥取、菲律賓長灘、巴拉望等行程熱賣中。
3.積極布局郵輪市場，爭取以基隆、高雄為母港之包船及上架長、短線機加船（flight cruise）產品。
4.增加南極郵輪、歐洲河輪、中南美、美加地區國家公園、金鳳凰系列等產品，滿足疫後高端旅遊需求。
5.集團航空代理業務最新取得蒙古航空、韓國可依航空代理，並積極爭取新合作機會。
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