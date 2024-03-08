陽明海運（2609）受惠紅海危機效應發酵，2月營收轉為年月雙增模式，今（8）日公布2024年2月營收為142.57億元，月增1.86％、年增26.07％；累計前二月營收為282.54億元，較去年同期增加42.28億元，年增17.6％。

胡塞武裝組織攻擊行經紅海的商船首釀傷亡，加深海運業繞行好望角的決定，目前看來紅海事件對歐洲線影響大，蝴蝶效應會影響北美航線，畢竟三大聯盟運力占比約82％，船舶調度會往高運價的航線跑。2023年12月紅海事件開始推升運價，高運價反映在貨櫃航商營收的時間落在2月，對船公司的獲利將有正面效益。

但全球整體運力供給過剩仍是航商的最大挑戰，根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2024年供給成長率9.7％、需求成長率3％；2025年供給成長率5.2％、需求成長率2.5％。

由於元宵節過後出貨不如預期，歐美訂單仍然不強，加上整體運力供給過剩，多家貨代業者預期2、3月運量及運價將較1月下滑，目前美西、美東線正分別面臨每40呎櫃4,000、5,000美元保衛戰，即使如此，預料首季運價仍能夠撐在獲利水平以上。