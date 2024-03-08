中國信託文薈館8日喜迎第50萬名貴賓！位於臺北市南港區中國信託金融園區的文薈館自2015年開放後，吸引大、小朋友造訪，8日特別舉辦迎接第50萬名幸運之星活動。

文薈館館長暨中信金控行政長高人傑及文薈館總幹事、中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝副總經理親自歡迎來自新北市永和區的第50萬名參訪幸運兒冉小姐與兩歲兒子，以及友人余小姐和兩個女兒，致贈文薈館專屬迷你速克達積木、速克達造型USB及中信金融園區模型限量好禮，冉小姐直呼「超級驚訝！」

中信金控指出，文薈館以時光迴廊呈現中國信託與臺灣金融發展並肩成長的重要歷程，是國內創新型態的金融文史館。第50萬名幸運之星冉小姐透過文薈館官網介紹得知文薈館內有許多金融主題的互動設施，特別是可以騎乘速克達體驗早期中國信託員工推廣業務的甘苦，利用閒暇之餘與朋友一起帶孩子來參觀。

冉小姐表示，文薈館以輕鬆易懂的方式讓民眾更了解臺灣金融演進史，結合寓教於樂於一處，更令人驚喜地是竟然成為第50萬名參訪者，十分開心可以共同見證重要時刻，還因此獲得專屬導覽，意義非凡。

高人傑指出，秉持金融核心本業推廣財金素養，文薈館跳脫傳統博物館的靜態展示方式，以珍貴館藏搭配數位互動，呈現中國信託與臺灣並肩成長的金融服務里程碑。近年來更積極與各縣市政府教育單位合作，將金融知識主題特展轉化成課堂教材，並提供銀行參訪體驗。去年12月啟用的「CTBC 168 Studio」則規劃「創新展示區」、「創新活動區」，展示中國信託科技應用和金融創新成果，文薈館儼然成為鑑往知來，體驗金融服務無所不在、無時不在的最佳場域。

中信金控指出，為歡慶參觀紀錄再創新高，即日起至今年3月17日止，參觀民眾只要入館至速克達專區，持「超級幸運星就是我」等手舉牌拍照或留言，上傳「中國信託文薈館CTBC Museum」Facebook粉絲團「尋找第50萬人」活動頁面，就有機會獲得由中國信託攜手多次榮獲「日本玩具大賞」的全球知名積木品牌nanoblock，獨家打造值得珍藏的限量版迷你速克達積木。