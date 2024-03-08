全聯合併大潤發後除生鮮蔬果烘焙熱賣品互相支援外，首度導入大潤發生活五金百貨逾3,300項商品，預計9日開出高雄前鎮廣東三店，8日開幕前全聯總經理蔡篤昌、大潤發總經理陸晏德更是首度同 台現身全新店型預覽，蔡篤昌強調，此次合體複合模式成功可複製，在業績表現上，包括旅行箱、鍋具等高單價商品挹注勢必可衝高營業額，有機會挑戰南台灣前十大。

蔡篤昌指出，全聯這次新型態店型，有別於過往與無印良品、迪卡儂合作，導入大潤發生活百貨商品，主要以六大類種商品為主，包括季節節令、生活修繕、廚衛、文具、玩具與圖書、騎士用品等，與全聯門市既有結構相比，用品貨架數占比提高至5成，增加約15％。

全聯自2022年併購大潤發後，持續運用超市與量販各自專長，發揮雙品牌一加一大於二綜效。全聯目前全台店數達1,168店，預計今年展店目標至1,200店，此次前鎮廣東三店合作，看好大潤發在地經營的廣度與深度，除了擁有完整生活百貨類別商品，更結合商圈經營高敏感度，蔡篤昌強調，一旦此新型態模式成功將力可複製。

而大潤發總經理Pascal陸晏德指出，大潤發過往合作夥伴包括日系宜得利NITORI、歐系IKEA等，尤其是與IKEA合作更是從內湖店到嘉義店，未來還有桃園青埔店，其中內湖店集結時尚購物科技生活的新型店，不估促使業績為全台店王，且創新生活賣場更在去年獲得英國IGD評選為全球30家未來商場之一，大潤發內湖店更是台灣商場唯一上榜商場，也是首度上榜，他同時分享，嘉義大潤發在去年同時結合宜得利、IKEA兩大體系居家通路，不僅三方業績不衝突，反而形成one stop living生活圈，整體業績與客單均大幅成長25％。