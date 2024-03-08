工紙大廠正隆（1904）8日公布，2024年2月營收近28.8億元，年減18.48％。累計今年前兩個月營收近65.1億元，年增1.76％。

正隆因2月農曆基期因素影響，當月營收按年減少18.48％、按月減少20.67％。在1月份，正隆營收36.3億元，按年成長26.71％。對於今年展望，正隆此前表示，大陸與越南等境外包裝市場景氣有望在今年回溫。

目前大陸市場報價顯示，各類紙產品在農曆年內因需求旺盛而有漲價，市場關注此波漲價潮對台廠是否帶來利多。

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