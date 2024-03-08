上洋產業（6728）2月合併營收為1.66億元，受到農曆春節假期工作天數較少影響，年減14.7％；累計前二月營收3.59億元，年增3.2％。
上洋表示，因工作天數減少，及2月春假期間寒流發威，台灣天氣尚未明顯轉熱，推遲空調換新意願，空調產品業績較去年同期下滑。然在洗衣業務部份，公司今年目標將新開多間《RIV精緻洗衣》分店，拓展精緻洗衣市場；自助洗衣則進一步進軍海外國家，期許企業整體營運能更多元發展。
對於第一季整體經濟與空調大環境，上洋表示，目前仍以較保守的態度看待，但上半年將持續努力於引進更具競爭力的新款「三菱重工空調 - ZTLT系列」機種，並積極備戰第二季後的空調銷售旺季，而目前通路除了旗下近900家經銷商、賣場、線上電商外，本月更成功上架連鎖量販「特力屋」通路，今年也規劃將再與其他連鎖3C通路合作，多元化線上、線下布局。
冬季洗烘衣需求上升，上洋旗下自助洗衣品牌《SeSA洗衣吧》，以及《RIV精緻洗衣》營運狀況均在發展軌道上，《RIV精緻洗衣》2月也新增松山健康店、大直樂群店門市，打入人口密集社區，而士林天母西路門市則預計於上半年開幕，擴大北市營運版圖。
此外，上洋規劃進一步複製台灣自助洗衣成功經驗，橫向擴展至越南、泰國市場，越南自助洗市場雖尚在奠基期，但《SESA Coin Laundry》首間直營店自開幕後業績每月增長，顯現越南當地對於自助洗衣新模式的接受度高。泰國市場方面，將持續加強自有泰國自助洗衣品牌《CleanChain》發展，除已在泰國當地設立辦公室，直接聘用當地人員深入市場之外，今年規劃增加參展頻率擴大觸及，透過大型展覽提升《CleanChain》及代理之日本第一商用洗衣機《AQUA》品牌曝光，積極爭取與經銷商、企業主接觸的機會，中小型展覽則以更貼近開店店主與終端消費者的需求溝通，拓展更多商機。
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