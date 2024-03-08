世紀鋼（9958）董事會8日通過去年財報，該公司去年稅後淨利達到10.47億元，比起2022年的3.69億元大幅成長183.74％，去年每股稅後純益4.46元也年增180.50％，此外董事會也決議發放現金股利3元。
世紀鋼切入離岸風電產業有成，近年業績表現越來越好，根據財報顯示該公司去年稅後淨利10.47億元，相較於2022年的3.69億元大幅成長183.74％，同時去年EPS 4.46元也比2022年的1.59元成長180.50％。
世紀鋼（9958）董事會8日通過去年財報，該公司去年稅後淨利達到10.47億元，比起2022年的3.69億元大幅成長183.74％，去年每股稅後純益4.46元也年增180.50％，此外董事會也決議發放現金股利3元。
世紀鋼切入離岸風電產業有成，近年業績表現越來越好，根據財報顯示該公司去年稅後淨利10.47億元，相較於2022年的3.69億元大幅成長183.74％，同時去年EPS 4.46元也比2022年的1.59元成長180.50％。
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