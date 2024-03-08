崇友實業（4506）2月合併營收為3.19億元，受到傳統農曆新年假期影響工作天數，導致大型案件客戶驗收進度遞延，使2月營收較去年同期減少10.52％。累計2024年1至2月合併營收為7.72億元，年減4.37％。

崇友表示，雖受到農曆春節假期導致大型案件遞延認列影響，惟集團仍積極與客戶安排新梯、汰舊換新業務完工驗收排程，並持續深化旗下維修保養業務服務及接單表現，包括提供24小時即時維修服務、整合雲端監控系統提升良好派工效率等服務。

集團旗下維修保養業務隨著每年新梯保固期滿後，有超過8成新梯轉入維保服務，截至今年2月維修保養台數已攀升至42,191台。

展望2024年第一季，崇友維持審慎樂觀看法。崇友持續擴大旗下新梯、汰舊換新和維修保養三大業務的動能，帶動集團目前整體在手訂單量能充足，推升在手訂單金額創歷年新高水準，有助於創造未來營運的良好成長前景。此外，崇友致力於提升電梯技術開發、整合AI數位科技和環保技術的應用，提升乘客搭乘體驗和確保電梯運行的高效妥善率，同時穩步擴增新梯安裝