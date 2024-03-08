台化（1326）通過去年財報及股利政策。去年營收3,326.19億元，營業損失30.5億元，淨利85.48億元，EPS 1.46元；董事會決議配發現金1.25元，配發率85.61％，創新高水準。此外，台化公告向台新智能取得儲能設備一套，交易總額6.68億元，以添置電池儲能系統。
今年農曆春節在2月，台灣、大陸及越南都有長假，不利於營收，不過台化2月營收表現尚可，優於預期。節前市況表現良好，大陸聚酯鏈PTA、聚酯纖維及下游假撚、織機，節前各週的開動率比前二年高，與2021年春節前情況相當，且市場備庫存稍有意願，市場對節後巿況有所期待。
台化董事長洪福源指出，春節後，工廠開工日比往年略早，PTA及聚酯開動率恢復速度正常，但終端市場則不如預期，加上天氣暴冷因素，下游織機、假撚開動率偏低，這要到本月中才會比較明朗，市場預測3月下半月可回到正常。可是這個情況影響到近期市場的表現，油價雖在高檔盤整、石化產品價格下滑，但應該是短期性的，因為終端塑膠、纖維及紡織品價格仍然上漲中。
此外，2月份各地區製造業PMI，包括台灣、大陸、日本及歐盟都在50榮枯線下，顯示整體市場仍然低迷狀態，而美國的經濟仍然強勁，通膨疑慮仍在，降息時程和幅度都會下修，還好市況確有比較去年同期好轉。
台化3月海內外各廠開動率都會提升，其中塑膠將增加2.5萬噸售量，兩岸塑膠合計的開動率由66.5％提升到78.5％，其他產品亦類同，利益也會在產品提價的情況下有所改善。預估3月營收、第二季都會增長，第二季表現可望優於去年第四季。
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