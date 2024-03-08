儘管美國與盟友對中國實施嚴格的晶片技術封鎖措施，但外媒報導，中芯國際去年利用來自應用材料公司（Applied Materials）和科林研發（Lam Research）的設備，為合作夥伴華為生產先進的7奈米晶片。
報導指出，中芯國際去年為華為Mate 60 Pro製造處理器，被市場視為中國本土半導體製造業的重大進展，即使有關晶片仍較全球最高端的晶片落後，但已突破於美國為中國技術進展劃定的紅線。
對於華為此前公布的手機Mate 60 Pro，美國白宮國家安全顧問蘇利文去年9月5日時回應，需進一步研究該款手機晶片技術，他也強調，美國會繼續實施「小院高牆」（Small Yard, High Fence）政策。
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