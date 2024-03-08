兆豐金今（8）日公布2月自結盈餘，2月單月稅後純益34.69億元，累計前兩月稅後純益為76.58億元，由於去年操作非常優異、基期高，至年減1.62％，累計每股稅後純益（EPS）0.54元。不過，兆豐金旗下兆豐產險、票券，累計前兩月稅後純益年增幅度皆有雙位數，兆豐證券更受惠於2月股市正熱，累計稅後純益年增高達166.28％。

兆豐金2月單月稅後純益34.69億元，比去年同期年減6.37％。累計前兩月稅後純益為76.58億元，年減1.62％。其中，主要獲利來源為銀行子公司，2月單月稅後純益29.85億元，年減9.79％，累計前兩月稅後純益為66.09億元，年減7.77％，主因為去年SWAP等操作表現優異，基期較高所致。

台股農曆年後頻開紅盤，兆豐證券2月稅後純益3.52億元，年增76％，累計前兩月稅後純益6.87億元，年增幅度達166.28％。另外，產險子公司因2022年防疫險影響的虧損持續縮小，累計前兩月稅後純益0.99億元，年增45.59％。兆豐票券累計前兩月稅後純益則為3.51億元，比去年同期增加12.86％。