開發金控8日歡慶國際婦女節，呼應年度IWD主題「鼓勵包容（Inspire Inclusion）」，透過內部活動邀請高階主管與員工共同聚焦職場包容，並號召員工分享自身響應「鼓勵包容」的主張與行動，展現多元創新思維。
開發金控總經理龐德明表示，開發金控不僅注重公平待客，也堅持公平地對待員工。全集團有超過6成同仁為女性，擔任不同的職能與工作內容。女性為集團帶來的貢獻不僅顯而易見更持續受到重視。將繼續推動多元友善的措施來支持女性員工發揮長才，例如延長產假、育嬰假與彈性工時安排等。
為支持女性同仁盡情追求職涯成長，開發金控打造多項友善措施，包括延長產假至優於勞基法的10周，陪產檢及陪產假也同步提高，更加碼員工生育禮金。並開放有家庭照護需求的同仁，可申請彈性工作方案或縮減工時，有效達成工作與生活平衡。開發金控也與外部幼兒或教育機構合作，提供員工子女相關優惠，將對員工的關懷與守護進一步拓展至家人。
結合國際婦女節活動，開發金控也舉辦年度最佳企業價值實踐獎頒獎，表揚以具體行動落實開發金控企業價值的員工。開發金控人資長陳慧珠表示，在實現企業價值的同時，也將持續關注全體員工的福祉和發展，以實現企業的永續發展願景，為員工和社會創造更多價值。
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