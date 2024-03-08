全球最大家用縫紉機製造廠伸興工業受歐美客戶去化庫存影響，去年EPS從前年8.08元降至3.81元，8日董事會決議每股配發現金股利3.8元，股息配發率近100％。

疫情期間，宅經濟發酵，伸興因勝家客戶積極拉貨，家用縫紉機銷售台數、營收及獲利都傳捷報。隨著疫情趨緩，去年歐美客戶持續去化庫存，去年銷售及營收都反轉直下。

伸興8日董事會承認去年財報，去年第四季合併營收18.77億元，年減0.85％，營業利益1.48億元，年減4.45％，淨利歸屬母公司0.38億元、EPS為0.57元，分別較前年成長453.52％、2,750％。

伸興去年合併營收75.58億元，營業利益5.18億元，淨利歸屬母公司2.53億元，EPS為3.81元。8日董事會決議每股配發現金股利3.8元，配發率近100％，維持近十年現金股利配發率6成以上水準，收盤價100.5元計算，現金殖利率約3.78％。

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