friDay購物推出最新「春季女王節」檔期活動，迎接三月全台最大女性節日，為女性朋友設計「女王回饋、女王專屬、女王指定、女王購機」四大寵愛自己，其中「折價券＋遠傳幣」最高拿滿26％、免萬元帶走DYSON吹風機、iPhone 15 ProMax 256G空機降價逾3,000元等五大女王專屬優惠，超過50項品牌／商品指定加碼回饋5％～10％遠傳幣。
換手機也能享有「iPhone 15任一機種挑戰全網最低價＋friDay影音14天免費」，而Android新機也有「三星S24、OPPO Reno 11、realme、紅米Redmi Note 13 Pro＋」可以選擇，iPhone 14系列「現省萬元」。
【女王回饋：26％「折價券＋遠傳幣」賺很大】，是這次檔期活動最大亮點，friDay購物指出，「折價券最高可達8％的價格折抵，免搶天天送」，加上「friDay購物聯名卡，最高回饋8％遠傳幣（周二／周五）」以及「超過50個指定品牌／商品，最高回饋10％遠傳幣」，加總起來最高可獲得26％的實質好康，使用friDay購物App下單，再享「App限定，遠傳幣2倍放大」，而使用銀行信用卡刷卡，最高也能再獲2,500元刷卡金。
【女王專屬：5大必備精品漂亮價格帶回家】，則是將DYSON HD08吹風機、iPhone 15 ProMax 256G、MICHAEL KORS相機包、Logitech羅技玫瑰粉藍芽鍵盤滑鼠、Physiogel潔美淨層脂質安撫修護AI乳霜等用優惠價格一次陳列上架。
【女王指定：50個品牌遠傳幣加碼5％~10％】，則是針對「機能服飾／鞋款、家電、寢具家具、餐廚用品」等四大品類、50個以上品牌加碼回饋5％~10％遠傳幣，包括The North Face、MERRELL、HITACHI、TZUMii、WOKY…都在此波指定名單當中。
此外，friDay購物進一步表示，女性消費族群的購買動機與目標商品都不同，此次也細緻的分類為「6型女王」開出優惠，包含「行動女王的手機／平板類、幹練女王的家事／職場類、完美女王的美妝／健康類、時尚女王的服飾／配件類、品味女王的家居／生活類、日用女王的民生／消費類」，每一品類中都能找到滿意的「好價格、好組合」。
【女王購機：遠傳空機獨享2大保證加持，五品牌五款新機到位、超值優惠】，friDay購物祭出「iPhone 15 Pro 256G挑戰全網最低價，再享friDay影音14天免費看」，而Android系列新機也祭出「Samsung S24，加贈市價逾3,000元獨家配件禮包」、「OPPO Reno 11贈1,500遠傳幣，加碼再抽OPPO Pad Neo」、「realme 12 Pro系列，贈1,000遠傳幣」、「紅米Redmi Note 13 Pro＋全新機種」等強勢熱門手機，亦有iPhone 14 128G七成新展示機14,500元，附原廠配件。
friDay購物近年也持續朝AI電商邁進，陸續推出AI手機開店、AI商品聯合曝光，針對不同使用者以AI演算其所感興趣的商品，陳列在使用者各自的觀看頁面上，如「春季女王節」檔期，進入friDay購物電商網站，也能在琳瑯滿目的商品中，看到自己心儀滿意的商品與價格。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：