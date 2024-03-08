friDay購物推出最新「春季女王節」檔期活動，迎接三月全台最大女性節日，為女性朋友設計「女王回饋、女王專屬、女王指定、女王購機」四大寵愛自己，其中「折價券＋遠傳幣」最高拿滿26％、免萬元帶走DYSON吹風機、iPhone 15 ProMax 256G空機降價逾3,000元等五大女王專屬優惠，超過50項品牌／商品指定加碼回饋5％～10％遠傳幣。

換手機也能享有「iPhone 15任一機種挑戰全網最低價＋friDay影音14天免費」，而Android新機也有「三星S24、OPPO Reno 11、realme、紅米Redmi Note 13 Pro＋」可以選擇，iPhone 14系列「現省萬元」。

【女王回饋：26％「折價券＋遠傳幣」賺很大】，是這次檔期活動最大亮點，friDay購物指出，「折價券最高可達8％的價格折抵，免搶天天送」，加上「friDay購物聯名卡，最高回饋8％遠傳幣（周二／周五）」以及「超過50個指定品牌／商品，最高回饋10％遠傳幣」，加總起來最高可獲得26％的實質好康，使用friDay購物App下單，再享「App限定，遠傳幣2倍放大」，而使用銀行信用卡刷卡，最高也能再獲2,500元刷卡金。

【女王專屬：5大必備精品漂亮價格帶回家】，則是將DYSON HD08吹風機、iPhone 15 ProMax 256G、MICHAEL KORS相機包、Logitech羅技玫瑰粉藍芽鍵盤滑鼠、Physiogel潔美淨層脂質安撫修護AI乳霜等用優惠價格一次陳列上架。

【女王指定：50個品牌遠傳幣加碼5％~10％】，則是針對「機能服飾／鞋款、家電、寢具家具、餐廚用品」等四大品類、50個以上品牌加碼回饋5％~10％遠傳幣，包括The North Face、MERRELL、HITACHI、TZUMii、WOKY…都在此波指定名單當中。

此外，friDay購物進一步表示，女性消費族群的購買動機與目標商品都不同，此次也細緻的分類為「6型女王」開出優惠，包含「行動女王的手機／平板類、幹練女王的家事／職場類、完美女王的美妝／健康類、時尚女王的服飾／配件類、品味女王的家居／生活類、日用女王的民生／消費類」，每一品類中都能找到滿意的「好價格、好組合」。

【女王購機：遠傳空機獨享2大保證加持，五品牌五款新機到位、超值優惠】，friDay購物祭出「iPhone 15 Pro 256G挑戰全網最低價，再享friDay影音14天免費看」，而Android系列新機也祭出「Samsung S24，加贈市價逾3,000元獨家配件禮包」、「OPPO Reno 11贈1,500遠傳幣，加碼再抽OPPO Pad Neo」、「realme 12 Pro系列，贈1,000遠傳幣」、「紅米Redmi Note 13 Pro＋全新機種」等強勢熱門手機，亦有iPhone 14 128G七成新展示機14,500元，附原廠配件。

friDay購物近年也持續朝AI電商邁進，陸續推出AI手機開店、AI商品聯合曝光，針對不同使用者以AI演算其所感興趣的商品，陳列在使用者各自的觀看頁面上，如「春季女王節」檔期，進入friDay購物電商網站，也能在琳瑯滿目的商品中，看到自己心儀滿意的商品與價格。