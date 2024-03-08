由大台南地區上市櫃企業主及專業人士所組成的億載會，8日舉辦第21、22屆會長交接典禮，由第21屆會長、立康生醫事業董事長鄭育修交棒給威致鋼鐵董事長郭素惠。

總統蔡英文及副總統賴清德皆因另有要公無法親臨現場，除了以賀電表達祝褔外，更委任總統府秘書長林佳龍代表出席，而台南市長黃偉哲則親自出席，在中央及地方兩位長官的致詞祝福中，威致鋼鐵董事長郭素惠正式接任億載會第22屆的會長職務。

威致鋼鐵自1994年成立一貫作業煉軋鋼廠，是南部主力電爐廠，使用循環資源之原料生產鋼胚、鋼筋、棒鋼、盤元及特殊合金鋼竽高品質鋼材，應用橫跨機械製造業、螺絲及螺帽業等，亦是台灣擁有最多國家外銷認證的鋼筋製造廠。為因應全球環保減碳及永續發展之趨勢，斥資逾20億元在台南市官田區既有廠房引進智慧化低碳排設備強化能源使用效率，每年預計可以減少約5萬噸之溫室氣體排放，並運用數位化管理達成精實管理的目標。此外亦將在廠區投資太陽光電及儲能設備，增加綠電使用率，除善盡企業公民之責任，亦期待能提升公司競爭力，引領公司邁向永續發展的道路。

威致鋼鐵秉承「誠信經營、穩健成長、積極創新、卓越目標」四大經營理念，在董事長郭素惠的帶領下，產品銷售及研發逐步到位，經營體質及營收績效明顯更上層樓。她承諾將帶領同仁「建立一個更美好、穩健的威致」，成為一間員工、股東、金融機構三赢的公司。

而億載會自2003年由東陽事業集團榮譽董事長吳永豐、大億企業集團董事長吳俊億創立以來，會員間除了藉由聯誼活動彼此分享企業管理經驗，且互相砥礪前行，具有高度團隊凝聚力，進而讓億載會成為南台灣產業發展的重要領頭羊。會員經營的企業內容包羅萬象，從歷史悠久的傳產業到行銷全球的先進高科技公司等，目前會員公司總市值也已超過7,000億元，是台灣極具代表性的企業上市櫃公司聯誼社團之一。

新任會長郭素惠致詞時表示，今年是億載會創會第22年，同時也是台南府城建城400年，很榮幸在這極具歷史意義的一年，承接億載會會長的重要擔子。她也指出億載會員對台南府城所付出的點點滴滴，造就台南成為有別於歷史印象中的科技創新城市，讓台南不僅僅只是台灣的台南，更成為世界的台南，也成為發展下個台南百年重要碁石。

未來一年，郭素惠也將延續歷屆會長們無私奉獻的服務精神，與會內會兄、會姐及所有服務團隊幹部的力量，持續貫徹實現「億兆一心、載譽全球」的願景，並以第22屆年度主軸「威震府城四百 致力發展億載」為目標，讓億戴會持續維持與產官學、新創團隊等跨領域的多元合作、交流學習，並朝向「光榮億載，榮耀府城」的標竿前進，更期許能讓億載會在臺南府城400的紀念年中開創出更精彩、耀眼的新局。