台股本周指數上漲4.49％，寫下2022年11月中旬以來、近68周來最大漲幅，另外，上市股票總市值達62.87兆元，單周大增2.7兆元，再寫歷史新高。

證交易所統計，台股今日收在19,785.32點，周漲849.39點、漲幅4.49％，台灣50指數收盤為15,572.16點，周漲更高達1,180.64點，漲幅約為8.2％，主要是因台積電貢獻，單周漲13.79％

產業別指數方面，漲幅以半導體類指數上漲10.95％最大，跌幅以數位雲端類指數下跌5.77％最大。

另本周集中交易市場成交值為2.46兆元，全體上市股票成交值為2.26兆元，股票成交量週轉率為2.81％。

各產業上市股票成交值前三名為：半導體類7,916.22億元，占全體上市股票交易值35.01％、電腦及週邊設備類3,832.82億元，占全體上市股票交易值16.95％、電子零組件類3,052.6億元，占全體上市股票交易值13.5％。

上市成交量週轉率前三名產業為：電子零組件類9.81％、電機機械類9.76％、電腦及週邊設備類8.27％。

累計今年年初開盤迄今共41個交易日，集中市場總成交金額為14兆5,956.15億元，市場日均值3,559.91億元，股票成交量週轉率為17.7％，股票日均量週轉率為0.43％。

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