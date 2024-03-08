專業汽車散熱系統馬達風扇製造商-金興精密(7732)於3月7日下午2點30分假台北市福邦證券舉行興櫃前法人說明會，訂於3月13日以每股35元登錄興櫃掛牌交易。
成立於民國78年3月的金興精密目前實收資本額6億元，主要營運據點位於桃園平鎮市及泰國，泰國廠位於春武里係屬東部經濟走廊，占地超過3萬3千坪，可提供車用散熱馬達風扇一站式生產服務，符合台灣+1的全球戰略優勢。
金興精密公司創立初期主要經營全車系零組件買賣，至八十年代，金興精密公司掌握汽車前輪帶動橫置引擎的新趨勢，開始投資生產設備，切入製造車用散熱風扇、空調鼓風機；經營團隊擁有多年市場經驗與專業知識，運用累積的精良技術與製程能力，推出各種車用散熱產品，無論是車用精密組件或無刷電控馬達之電子元件，都自我要求以高規格、高品質及客製化的服務來滿足客戶的需求。
創立35年來，金興精密在車用AM散熱風扇市場不僅有穩定的基礎，並保持市場領先地位；隨著科技的進步，近年金興精密公司也持續投入研發無刷直流馬達與Lin Bus通訊協定技術，得以跟上現行新型燃油車和油電混合車的潮流。此外，金興公司陸續推出無刷電控馬達應用產品，以迎接電動車時代的來臨。
金興精密營運表現一向穩健，營業收入自110年8.22億元成長至112年10.33億元，營收創下歷史新高，每股盈餘從110年度1.20元成長至112年度2.36元，法人認為，由於掌握新型燃油車、油電混合車、電動車潮流趨勢，未來金興精密的營運成長性樂觀可期。
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