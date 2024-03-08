2月農曆年季節性因素，營業日僅16天，但中小企業信用保證基金專案融資延續動能。中小信保公布2月保證績效，融資金額仍維持單月千億元以上。根據中小信保基金公布最新統計，2月協助取得融資金僅1,037.11億元，年增14.4％，在春節當月仍飆上千億以上，且已連續整整一年單月都有至少千億規模，顯見市場融資需求旺盛；合計前二月達2471.04億元，也年增26.7％。

銀行主管表示，過去春節月份，信保融資金額大約都降至千億以下，但今年2月卻罕見不受影響，融資金額還是破千億元，顯示中小企業專案融資持續夯，後續專案融資持續，融資金額應會持續高居不下。

2月信保協助取得融資金額小幅放緩，但仍在千億元之上高水位，且從去年3月以來，信保融資規模是月月破千億，主要有兩大因素驅動，一是經濟部疫後振興專案延續到明年，若以每月融資餘額約500億元動能，持為信保融資維持不墜的基本盤；二是「碳化智慧專案貸款」，兩大專案貸款推升融資餘額成長，國銀也都積極配合辦理。

去年疫情就已全面解封，但疫後資金需求反而高於疫情期間，信保去年合計協助取得融資金額達1兆7,159.69億元，刷史上新高水準，大幅年增逾2成；今年隨專案融資被搶完，規模勢必稍有下滑，但前二月信保融資維持步調，若每月維持既定規模，今年信保目標數仍達1兆3,790億元，還是逼近2020年疫情時代水準。

觀察2月信保基金統計區分的20大行業別，承保融資金額仍以批發及零售業最高，占比升至46.89％，其次是製造業占30％，第三為營造業13.46％；至於區域別占比，第一為台北市的17.68％，第二位是新北市的17.32％，第三為高雄市16.7％，第四至第六位的台中市、桃園市、台南市，各為12.16％、9.22％、7.83％，六都外最高仍為彰化縣4.7％。

信保基金自成立以來至2月底，累計已協助240萬餘戶，從金融機構取得1,079.8萬餘件融資，累計承保金額逼近19.8兆元，融資總金額近26兆元。