據資策會產業情報研究所調查，消費者參與38女王節檔期對比過往呈正成長，顯見「她經濟」的強勁買氣，而蝦皮購物先前推出的「3.3女神購物節」也顯示女性對於「美妝保養」、「流行時尚」等類別的消費力十分強勁。

隨著3.8女王節正式到來，蝦皮購物鎖定這波女力消費，即日起至3月18日乘勝打造女性最愛的精品專區，愛康透氧抑菌棉任選3包、KANGOL小帥包等熱門商品38元起會員專屬價，及知名品牌精選商品最低5折起優惠。

隨著每月「18號會員日」緊接而來，蝦皮購物豪祭「全站免運吃到飽」、「最高18％蝦幣回饋」、「直播5折優惠券」三大回饋。3月18日當日下單登記加碼再抽1個月份cama café山茶花輕拿鐵免費喝。

歡慶「3.8女神節」到來，蝦皮購物搶先公開兩大精選排行榜，針對不同需求的女性提供寵愛優惠，不管上學、上班想維持自然好氣色，推薦Laka持久裸光凍唇蜜，持久裸光色澤、護妍天使淨瑕修護貼12貼通通38元；全球熱銷突破350萬瓶的AROMASE 2％ 5α捷利爾頭皮淨化液80ml優惠價99元曼黛瑪璉包覆提托經典B-E罩杯內衣，超集中包覆500元。

偏好簡約質感穿搭風格，下單限時5,040元的ALUXE淡水珍珠10K金項鍊、LANEIGE NEO遮瑕氣墊粉餅優惠價1,350元；一噴即療癒身心的Jo MALONE 2022地中海花園限量香水限時1,850元。