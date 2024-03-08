半導體龍頭台積電股價屢創新高，大盤連日寫下歷史新高，8日盤中更是一度飛躍2萬點大關刷新高。觀察國內ETF近期表現也跟著隨漲船高，統計至7日，共有32檔淨值創下歷史新高，半導體、科技型ETF竄出頭。中信成長高股息（00934）ETF經理人張圭慧預期，台股短線震盪，但長線依然看好，建議投資人可擇優布局台股ETF，掌握股市成長趨勢。
根據CMoney統計，截至3月7日，國內台股原型ETF共有32檔淨值創下歷史新高，就有5檔是中國信託投信所發行的ETF，包含中信小資高價30（00894）、中信關鍵半導體（00891）、中信成長高股息（00934）、中信臺灣智慧50（00912）及中信上櫃ESG 30（00928）。
中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，2024年以來在人工智慧（AI）新興應用推波助瀾下，全球半導體需求逐步好轉，有助台灣半導體供應鏈出口動能，使半導體類股扮演台股多頭部隊向前衝，推升台灣加權指數行情向上，預期短線可能會出現震盪，但中長線多頭格局仍不變。
展望後市，張圭慧認為，隨庫存調整進入尾聲、新興科技應用持續拓展，全球商品需求可望回升，挹注出口動能，使得景氣復甦力道變強，上市櫃公司獲利有望逐步增溫，加上市場聚焦輝達＊將舉辦的AI盛會，有助台股帶來更多題材，持續為股市添增成長動能。
整體來看，台股今年表現值得期待，股市可望延續上漲動能，長線資金關注焦點仍在 AI 及半導體相關族群，張圭慧建議，在AI大趨勢不變之下，投資人可留意半導體、以半導體為基底的高股息ETF，趁機分批布局相關ETF，參與具獲利潛力、成長趨勢的產業，掌握中長期投資契機。
群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，受惠於AI需求持續強勁，也帶動半導體市場商機，根據世界半導體貿易統計協會的預估，在人工智慧晶片需求持續成長下，今年全球半導體市場將成長13.1％至創紀錄的5883.6億美元，半導體廠庫存調整已告一段落，補庫存需求重啟，半導體業今年景氣復甦有望，AI相關題材，從上游晶片到周邊零組件乃至下游組裝業者，股價表現均相當強勢。
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